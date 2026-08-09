"Америка будет воевать за нас": Зеленский раскрыл новые детали гарантий безопасности США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по завершении войны Украина может получить сильные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. По его словам, в случае новой агрессии России Вашингтон будет готов напрямую вмешаться в войну на стороне Украины.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона заявил, что Украина и США уже обсуждали подробности будущих гарантий безопасности. По словам президента, ключевым элементом договоренностей должна стать готовность Соединенных Штатов действовать при повторной российской агрессии.

"Гарантии США, наши договоренности, это очень сильные гарантии. Гарантии США будет иметь Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии? Мы проговаривали детали и т.д. Но если Путин продолжит агрессию, Америка вступится воевать за нас, будет делать то же, что сейчас на Ближнем Востоке", — заявил Зеленый.

Однако Зеленский отметил, что главной гарантией безопасности для Украины должна оставаться ее собственная способность защищаться. По его словам, если Украина будет стоять как сильное государство, тогда Путин не сможет его сломать.

СМИ ранее сообщали, что Украина, США и европейские партнеры обсуждали механизм действий в случае нарушения предстоящего мирного соглашения с Россией. В частности, в случае нового масштабного наступления РФ скоординированный ответ союзников мог быть сформирован в течение 72 часов. Однако также сообщалось, что Вашингтон не готов формально закреплять гарантии безопасности для Украины до достижения договоренностей между Киевом и Москвой об окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали тревожное предупреждение для Украины . Что готовит Кремль к 24 августа в День Независимости Украины.