Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Генштабі пояснили, куди направляють військових після СЗЧ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Генштабі пояснили, куди направляють військових після СЗЧ

Генеральний штаб ЗСУ роз’яснив порядок направлення бійців після СЗЧ.

15 лютого 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

У Генеральному штабі Збройних сил України роз’яснили порядок розподілу військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ). Таких бійців направляють насамперед до підрозділів пріоритетного комплектування.

У Генштабі пояснили, куди направляють військових після СЗЧ

Куди направляють військових після СЗЧ. Фото з відкритих джерел

У відповідь на запит hromadske, Генштаб ЗСУ повідомив, що батальйони резерву, куди прибувають військові під час процедури переведення з СЗЧ, не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Замість цього діє загальний принцип доукомплектування, коли у першу чергу посилюються бойові підрозділи.

"Загальна система комплектування Збройних сил України побудована так, що в насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу", — пояснили у Генштабі щодо того, куди направляють військових після СЗЧ.

Водночас рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу, продовжують приймати та враховувати. Які саме підрозділи входять до переліку пріоритетного комплектування, у Генштабі не уточнили.

Військові раніше повідомляли журналістам про труднощі під час спроб переведення через СЗЧ. Зокрема, йшлося про те, що у грудні 2025 року окремі резервні батальйони інформували бригади Сухопутних військ про намір перенаправляти таких бійців до штурмових підрозділів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сирський прямо сказав, у які підрозділи відправляють військових після СЗЧ.

Також "Коментарі" писали, що у СЗЧ піти стало складніше. У Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими на всіх етапах його служби. 



Джерело: https://hromadske.ua/viyskovi/259444-henshtab-pro-szch-u-pershu-cherhu-doukomplektovuiutsia-viyskovi-chastyny-boyovoho-skladu
