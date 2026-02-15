У Генштабі пояснили, куди направляють військових після СЗЧ

Рубрики
У Генеральному штабі Збройних сил України роз’яснили порядок розподілу військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ). Таких бійців направляють насамперед до підрозділів пріоритетного комплектування.
Куди направляють військових після СЗЧ. Фото з відкритих джерел
У відповідь на запит hromadske, Генштаб ЗСУ повідомив, що батальйони резерву, куди прибувають військові під час процедури переведення з СЗЧ, не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Замість цього діє загальний принцип доукомплектування, коли у першу чергу посилюються бойові підрозділи.
Водночас рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу, продовжують приймати та враховувати. Які саме підрозділи входять до переліку пріоритетного комплектування, у Генштабі не уточнили.
Військові раніше повідомляли журналістам про труднощі під час спроб переведення через СЗЧ. Зокрема, йшлося про те, що у грудні 2025 року окремі резервні батальйони інформували бригади Сухопутних військ про намір перенаправляти таких бійців до штурмових підрозділів.
