В Генштабе объяснили, куда направляют военных после СЗЧ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили порядок распределения военнослужащих, возвращающихся после самовольного ухода из части (СЗЧ). Таких бойцов направляют, прежде всего, в подразделения приоритетного комплектования.

В ответ на запрос hromadske Генштаб ВСУ сообщил, что батальоны резерва, куда прибывают военные во время процедуры перевода с СЗЧ, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Вместо этого действует общий принцип доукомплектования, когда в первую очередь усиливаются боевые подразделения.

"Общая система комплектования Вооруженных сил Украины построена так, что прежде всего доукомплектовываются военные части боевого состава", — пояснили в Генштабе относительно того, куда направляют военных после СЗЧ.

В то же время, рекомендательные письма от боевых бригад, требующих пополнения личного состава, продолжают принимать и учитывать. Какие подразделения входят в перечень приоритетного комплектования, в Генштабе не уточнили.

Военные ранее сообщали журналистам о трудностях при попытке перевода через СЗЧ. В частности, речь шла о том, что в декабре 2025 года отдельные резервные батальоны информировали бригады Сухопутных войск о намерении перенаправить таких бойцов в штурмовые подразделения.

