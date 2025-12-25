У Єкатеринбурзі чоловіка оштрафували на 49 тисяч за плакат «Пусть всегда будет солнце» — влада побачила «дискредитацію армії»

У Єкатеринбурзі суд призначив штраф у 49 тисяч рублів місцевому активісту Дмитрію Рикову за так звану "дискредитацію" російської армії. Формальним приводом став одиночний пікет у центрі міста, де чоловік тримав плакат із рядками відомої радянської пісні "Пусть всегда будет солнце". Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема й "Медуза".

Пікет відбувся 13 грудня на площі 1905 року. На плакаті були написані слова про мир, страх людей перед вибухами та надію на сонце без війни. Однак правоохоронці побачили в цьому не пацифізм, а порушення адміністративного законодавства.

У поліцейському рапорті зазначалося, що пісня нібито стала "символом антивоєнних протестів", а тому її використання підпадає під статтю про дискредитацію Збройних сил РФ. Додатково до справи долучили свідчення учасника війни, який заявив, що такий плакат "ображає військових", "підриває авторитет армії" та формує "хибне уявлення про СВО".

Сам Дмитрій Риков у суді наполягав, що не виступав проти конкретних людей чи військових, а його акція була спрямована проти насильства та брехні. За його словами, цитата з дитячої пісні символізувала мир і базові людські цінності.

Це вже не перше покарання активіста. Менше ніж за тиждень до цього той самий суд оштрафував Рикова на аналогічну суму за інший одиночний пікет — цього разу з плакатом, на якому були рядки з вірша Володимира Маяковського.

Нагадаємо, "Коментарі" повідомляли, що в Росії заочно засудили Гаррі Каспарова за антивоєнну позицію, а також вчора в Москві відбулося судове засідання проти німецького скульптора Жака Тіллі за карикатуру на Путіна.