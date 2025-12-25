В Екатеринбурге мужчину оштрафовали на 49 тысяч за плакат «Пусть всегда будет солнце» — власти увидели «дискредитацию армии»

В Екатеринбурге суд назначил штраф в 49 тысяч рублей местному активисту Дмитрию Рыкову за так называемую дискредитацию российской армии. Формальным поводом стал одиночный пикет в центре города, где мужчина держал плакат со строчками известной советской песни "Пусть всегда будет солнце". Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "Медуза".

Штраф за солнце и мир: в России наказали активиста за слова из детской песни

Пикет прошел 13 декабря на площади 1905 года. На плакате были написаны слова о мире, страхе людей перед взрывами и надежде на солнце без войны. Однако правоохранители увидели в этом не пацифизм, а нарушение административного законодательства.

В полицейском рапорте отмечалось, что песня якобы стала "символом антивоенных протестов", поэтому ее использование подпадает под статью о дискредитации Вооруженных сил РФ. Дополнительно к делу приобщили показания участника войны, заявившего, что такой плакат "оскорбляет военных", "подрывает авторитет армии" и формирует "ложное представление о СВО".

Сам Дмитрий Рыков в суде настаивал, что не выступал против конкретных людей или военных, а его акция была направлена против насилия и лжи. По его словам, цитата из детской песни символизировала мир и базовые ценности человека.

Это уже не первое наказание активиста. Менее чем за неделю до этого этот же суд оштрафовал Рыкова на аналогичную сумму за другой одиночный пикет — на этот раз с плакатом, на котором были строки из стихотворения Владимира Маяковского.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в России заочно осудили Гарри Каспарова за антивоенную позицию , а также вчера в Москве состоялось судебное заседание против немецкого скульптора Жака Тилли за карикатуру на Путина.