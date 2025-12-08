У ДШВ підтвердили маневр біля Покровська та розповіли про ситуацію в Мирнограді

У 7 корпусі ДШВ підтвердили інформацію про організований маневр українських військ на Покровському напрямку фронту.

Українські військові. Фото: з відкритих джерел

Ситуація у районі Мирнограда залишається досить складною. Однак, підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ продовжують виконувати там визначені завдання та утримують свої рубежі. Про це йдеться у дописі корпусу в Telegram.

За словами військових, ворог зараз активно обстрілює Мирноград КАБами, зокрема, за минулий тиждень загарбники скинули на місто 21 авіабомбу.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", — йдеться у повідомленні.

У районі Мирнограда за минулу добу підрозділи Сил оборони знищили 17 російських окупантів. Ще одного ворожого піхотинця українські військові взяли в полон. Його затримали під час спроби знайти їжу.

У 7 корпусі ДШВ також прокоментували інформацію про організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр.

"Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту. З міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання", — зазначили військові.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у районі Покровська українські військові здійснили маневр, що має уберегти підрозділи від оточення. Окрім того, це дозволить вирівняти фронт.

Видання "Коментарі" також писало, що ворог на Покровському напрямку зосередив основні сили, і саме тут розгортається вирішальна битва російсько-української війни. Росіяни мають від 150 до 170 тисяч військових, найкращих безпілотників та сучасну техніку, а також безпрецедентну кількість артилерії та авіації. Тут сконцентровані їхні найкращі штурмові підрозділи. Проте вже понад рік Сили оборони успішно протистоять агресору, не дозволяючи йому повністю окупувати Покровськ. На цьому напрямку ворог намагається обходити сили оборони з флангів, проте українські війська стримують його атаки, незважаючи на чисельну та технічну перевагу противника.