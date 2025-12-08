logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Перемістилися на вигідніші позиції: джерела повідомили про маневр українських військ біля Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Перемістилися на вигідніші позиції: джерела повідомили про маневр українських військ біля Покровська

Українські військові намагаються уникнути можливого оточення на Покровському напрямку фронту

8 грудня 2025, 19:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У районі Покровська українські військові здійснили маневр, що має уберегти підрозділи від оточення. 

Перемістилися на вигідніші позиції: джерела повідомили про маневр українських військ біля Покровська

Ситуація на Покровському напрямку фронту. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, це дозволить вирівняти фронт, повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації.

За даними співрозмовника, українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру. Військові перемістилися на вигідніші позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. 

"Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь", — повідомило джерело. 

Як писав портал "Коментарі", головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на тлі продовження російського наступу країна має посилювати обороноздатність та робити ставку на розвиток особового складу. Про це він повідомив за підсумками щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки військових. За словами Сирського, головним пріоритетом ЗСУ є не техніка, а люди — ефективна мобілізація, рекрутинг, контрактування та якісне навчання.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що ворог на Покровському напрямку зосередив основні сили, і саме тут розгортається вирішальна битва російсько-української війни. Росіяни мають від 150 до 170 тисяч військових, найкращих безпілотників та сучасну техніку, а також безпрецедентну кількість артилерії та авіації. Тут сконцентровані їхні найкращі штурмові підрозділи. Проте вже понад рік Сили оборони успішно протистоять агресору, не дозволяючи йому повністю окупувати Покровськ. 

На цьому напрямку ворог намагається обходити сили оборони з флангів, проте українські війська стримують його атаки, незважаючи на чисельну та технічну перевагу противника.



Джерело: https://suspilne.media/donbas/1184046-ukrainski-pidrozdili-zdijsnili-manevr-na-pokrovskomu-napramku/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
