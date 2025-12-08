logo

BTC/USD

90252

ETH/USD

3121.13

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переместились на более выгодные позиции: источники сообщили о маневре украинских войск возле Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

Переместились на более выгодные позиции: источники сообщили о маневре украинских войск возле Покровска

Украинские военные пытаются избежать возможного окружения на Покровском направлении фронта

8 декабря 2025, 19:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В районе Покровска украинские военные совершили маневр, который должен уберечь подразделения от оцепления.

Переместились на более выгодные позиции: источники сообщили о маневре украинских войск возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении фронта. Фото: из открытых источников

Кроме того, это позволит выровнять фронт, сообщает Общественное со ссылкой на источник в Силах обороны, вовлеченный в оборонную операцию в Покровской агломерации.

По данным собеседника, украинские подразделения совершили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра. Военные переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

"Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", — сообщил источник.

Как писал портал "Комментарии", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что на фоне продолжения российского наступления страна должна усиливать обороноспособность и делать ставку на развитие личного состава. Об этом он сообщил по итогам ежемесячного совещания по повышению качества подготовки военных. По словам Сырского, главным приоритетом ВСУ есть не техника, а люди — эффективная мобилизация, рекрутинг, контрактирование и качественное обучение.

Издание "Комментарии" также сообщало, что враг на Покровском направлении сосредоточил основные силы , и именно здесь разворачивается решающее сражение российско-украинской войны. Россияне имеют от 150 до 170 тысяч военных, лучших беспилотников и современной техники, а также беспрецедентное количество артиллерии и авиации. Здесь сконцентрированы их лучшие штурмовые подразделения. Однако уже больше года Силы обороны успешно противостоят агрессору, не позволяя ему полностью оккупировать Покровск.

В этом направлении враг пытается обходить силы обороны с флангов, однако украинские войска сдерживают его атаки, несмотря на численное и техническое преимущество противника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/donbas/1184046-ukrainski-pidrozdili-zdijsnili-manevr-na-pokrovskomu-napramku/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
Теги:

Новости

Все новости