Росія продовжує наступ: чи справді Сирський анонсував посилення мобілізації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на тлі продовження російського наступу країна має посилювати обороноздатність та робити ставку на розвиток особового складу. Про це він повідомив за підсумками щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки військових.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, головним пріоритетом ЗСУ є не техніка, а люди — ефективна мобілізація, рекрутинг, контрактування та якісне навчання. Строк базової загальновійськової підготовки збільшено до 51 дня, а також передбачено фахову підготовку та адаптаційний період у підрозділах. Він наголосив, що система навчання має постійно вдосконалюватися, а рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів — зростати.

Під час наради Головнокомандувач заслухав доповіді щодо покращення підготовки, розвитку навчальних програм у бойових бригадах, безпеки у навчальних центрах та відбору інструкторів для підготовки штурмових підрозділів. Окрему увагу приділили комплексній адаптації військовослужбовців на початку проходження навчання, адже саме в цей період, підкреслив Сирський, виникає значна частина проблем у новобранців.

За результатами проведеного аудиту ЗСУ отримали детальні відгуки з усіх навчальних центрів. Визначено підрозділи-лідери, чий досвід стане орієнтиром для інших.

Сирський повідомив, що підготовку військових поступово відсувають подалі від лінії фронту: армійські корпуси закріплюють за полігонами в центрі та на заході країни. Водночас він різко розкритикував стан укриттів у частині навчальних центрів, назвавши безпекові умови на деяких об’єктах "незадовільними". Головнокомандувач наголосив, що легковажити безпекою особового складу неприпустимо, та дав чіткі доручення щодо усунення виявлених проблем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сирський зробив заяву про ситуацію на Сумщині: чи вдається стримувати ворога.



