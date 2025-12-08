Россия продолжает наступление: действительно ли Сырский анонсировал усиление мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что на фоне продолжения российского наступления страна должна усиливать обороноспособность и делать ставку на развитие личного состава. Об этом он сообщил по итогам ежемесячного совещания по повышению качества подготовки военных.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, главным приоритетом ВСУ есть не техника, а люди — эффективная мобилизация, рекрутинг, контрактирование и качественное обучение. Срок базовой общевойсковой подготовки увеличен до 51 дня, а также предусмотрена профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Он подчеркнул, что система обучения должна постоянно совершенствоваться, а уровень инструкторов и оборудования учебных центров – расти.

Во время совещания Главнокомандующий заслушал доклады по улучшению подготовки, развитию учебных программ в боевых бригадах, безопасности в учебных центрах и отбору инструкторов для подготовки штурмовых подразделений. Отдельное внимание было уделено комплексной адаптации военнослужащих в начале прохождения обучения, ведь именно в этот период, подчеркнул Сырский, возникает значительная часть проблем у новобранцев.

По результатам проведенного аудита ВСУ получили подробные отзывы из всех учебных центров. Определены подразделения-лидеры, опыт которых станет ориентиром для других.

Сырский сообщил, что подготовку военных постепенно отодвигают подальше от линии фронта: армейские корпуса закрепляют за полигонами в центре и на западе страны. В то же время он подверг резкой критике состояние укрытий в части учебных центров, назвав условия безопасности на некоторых объектах "неудовлетворительными". Главнокомандующий подчеркнул, что легкомыслие безопасности личного состава недопустимо, и дал четкие поручения по устранению выявленных проблем.

