Сирський зробив заяву про ситуацію на Сумщині: чи вдається стримувати ворога

Обстановка на північних напрямках Сумщини залишається стабільною, а українські захисники продовжують ефективно стримувати атаки російських військ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками робочої поїздки до прикордонних районів.

Сирський відвідав підрозділи, які виконують завдання на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, та вислухав доповіді командирів про поточну оперативну ситуацію. За його словами, російські війська продовжують здійснювати інтенсивні штурмові дії, намагаючись прорвати оборону, проте українські військові надійно утримують межі і завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Головнокомандувач зазначив, що на місці обговорив низку проблемних питань, а також пропозиції щодо підвищення ефективності дій підрозділів. Зокрема, було надано вказівки посилити частини додатковими всюдихідними транспортними засобами та засобами ураження, необхідними для ударів по районах зосередження російських окупантів.

За підсумками нарад уточнено бойові завдання з урахуванням поточного складу сил противника та характеру його дій. Сирський наголосив, що оборона на півночі Сумської області залишається міцною, а українські військові продовжують утримувати ініціативу на напрямі.

