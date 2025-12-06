Сырский сделал заявление о ситуации на Сумщине: удается ли сдерживать врага

Обстановка на северных направлениях Сумщины остается устойчивой, а украинские защитники продолжают эффективно сдерживать атаки российских войск. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам рабочей поездки в приграничные районы.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Сырский посетил подразделения, выполняющие задачи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, и выслушал доклады командиров о текущей оперативной ситуации. По его словам, российские войска продолжают совершать интенсивные штурмовые действия, пытаясь прорвать оборону, однако украинские военные надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Главнокомандующий отметил, что на месте обсудил ряд проблемных вопросов, а также предложения по повышению эффективности действий подразделений. В частности, были даны указания усилить части дополнительными вездеходными транспортными средствами и средствами поражения, необходимыми для ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

По итогам совещаний уточнены боевые задачи с учетом текущего состава сил противника и характера его действий. Сырский подчеркнул, что оборона на севере Сумской области остается прочной, а украинские военные продолжают удерживать инициативу на направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска и дальше сдерживают российские атаки в районе Покровска и Мирнограда. По его словам, ситуация остается очень напряженной, поэтому он лично работает с командирами группировок войск, корпусов, бригад, полков и батальонов, чтобы координировать действия обороны.



