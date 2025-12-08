Путін наказав повністю захопити вкрай важливе місто: озвучено тривожну заяву

До початку повномасштабного вторгнення Покровськ був містом з населенням близько 60 тисяч осіб, яке мало зручні умови для проживання. Але після початку війни це місто понад рік перебуває під контролем російських окупантів. Про ситуацію в Покровську розповів Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ, в ефірі "Українського радіо".

Фото: з відкритих джерел

"Це не просто слова. На цьому напрямку ворог зосередив основні сили, і саме тут розгортається вирішальна битва російсько-української війни. Росіяни мають від 150 до 170 тисяч військових, найкращих безпілотників та сучасну техніку, а також безпрецедентну кількість артилерії та авіації. Тут сконцентровані їхні найкращі штурмові підрозділи. Проте вже понад рік Сили оборони успішно протистоять агресору, не дозволяючи йому повністю окупувати Покровськ", — підкреслив Федоренко.

Він також зазначив, що на цьому напрямку ворог намагається обходити сили оборони з флангів, проте українські війська стримують його атаки, незважаючи на чисельну та технічну перевагу противника.

"Не варто перебільшувати успіхи чи невдачі, але без сумніву можна сказати, що щодня на всіх відтинках фронту, в тому числі і в Покровську, українські військові здійснюють справжні подвиги. В короткостроковій перспективі, на мою думку, ворог не зможе повністю окупувати місто", — впевнений військовий.

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують активні дії на кількох напрямках в Україні, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг в інтерв’ю ERR, без досягнення прориву на мирних переговорах українським військам доведеться вести тривалі та складні оборонні операції.