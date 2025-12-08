Російські війська продовжують активні дії на кількох напрямках в Україні, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг в інтерв’ю ERR, без досягнення прориву на мирних переговорах українським військам доведеться вести тривалі та складні оборонні операції.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

За словами Ківісельга, російські підрозділи змогли досягти незначних тактичних просувань у кількох районах, серед яких особливо виділяється зона Покровська-Мирнограда, що фактично опинилася в майже повному оточенні. Разом з тим, естонська розвідка прогнозує, що серйозних проривів не відбудеться, і боротьба за утримання позицій залишатиметься надзвичайно напруженою.

Ключовим фактором, що ускладнює оборону, є сильний тиск на лінії постачання українських військ. Утримувати населені пункти тривалий час у таких умовах практично неможливо, зауважив Ківісельг. Крім того, зміна погодних умов істотно обмежує ефективність використання українських дронів, які відіграють важливу роль у спостереженні та корекції вогню. Погана видимість зменшує можливості для точного удару та спостереження за противником, що додатково ускладнює оборонні дії.

Розвідник підкреслив, що останні наступальні операції російських сил були помічені у Вовчанську та Куп’янську на Харківщині, у Сіверську на Донеччині та поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Основними причинами таких дій є не лише сприятливі для наступу погодні умови, а й перевага РФ у чисельності особового складу, артилерії, боєприпасах і техніці.

Ківісельг наголосив, що без успішного результату мирних переговорів фронт залишатиметься критично напруженим, і українським військам доведеться протистояти значному тиску противника у найближчі місяці, проводячи важкі та виснажливі оборонні бої.

Як вже писали "Коментарі", кремлівський правитель Володимир Путін відкинув мирну пропозицію президента США Дональда Трампа, яка фактично винагороджувала російську агресію та ослаблювала НАТО. Ця відмова, мотивована неоімперськими амбіціями, лише пришвидшує економічний та політичний занепад Росії. За оцінками експертів, відмова від плану Трампа може коштувати Кремлю надзвичайно дорого, адже країна й без того перебуває на межі фінансової кризи.