Российские войска продолжают активные действия по нескольким направлениям в Украине, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Как сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг в интервью ERR, без достижения прорыва на мирных переговорах украинским войскам придется вести длительные и сложные оборонные операции.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По словам Кивисельга, российские подразделения смогли достичь незначительных тактических продвижений в нескольких районах, среди которых особенно выделяется Покровская-Мирноградская зона, фактически оказавшаяся в почти полном окружении. Вместе с тем эстонская разведка прогнозирует, что серьезных прорывов не произойдет, и борьба за удержание позиций будет оставаться чрезвычайно напряженной.

Ключевым фактором, усложняющим оборону, является сильное давление на линии поставок украинских войск. Удерживать населенные пункты длительное время в таких условиях практически невозможно, заметил Кивисельг. Кроме того, изменение погодных условий существенно ограничивает эффективность использования украинских дронов, играющих важную роль в наблюдении и коррекции огня. Плохая видимость уменьшает возможности для точного удара и наблюдения за противником, что дополнительно усложняет оборонительные действия.

Разведчик подчеркнул, что последние наступательные операции российских сил были замечены в Волчанске и Купянске на Харьковщине, в Северске Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области. Основными причинами таких действий являются не только благоприятные для наступления погодные условия, но и преимущество РФ в численности личного состава, артиллерии, боеприпасах и технике.

Кивисельг подчеркнул, что без успешного результата мирных переговоров фронт будет оставаться критически напряженным, и украинским войскам придется противостоять значительному давлению противника в ближайшие месяцы, проводя тяжелые и утомительные оборонительные бои.

Как уже писали "Комментарии", кремлевский правитель Владимир Путин отверг мирное предложение президента США Дональда Трампа, которое фактически вознаграждало российскую агрессию и ослабляло НАТО. Этот отказ, мотивированный неоимперскими амбициями, лишь ускоряет экономический и политический упадок России. По оценкам экспертов, отказ от плана Трампа может стоить Кремлю очень дорого, ведь страна и без того находится на грани финансового кризиса.