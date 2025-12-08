Путин приказал полностью захватить крайне важный город: озвучено тревожное заявление

До начала полномасштабного вторжения Покровск был городом с населением около 60 тысяч человек, имевший удобные условия для проживания. Но после начала войны этот город более года находится под контролем русских окупантов. О ситуации в Покровске рассказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" в составе Сил специальных операций ВСУ, в эфире "Украинского радио".

Фото: из открытых источников

"Это не просто слова. На этом направлении враг сосредоточил основные силы, и именно здесь разворачивается решающее сражение российско-украинской войны. Россияне имеют от 150 до 170 тысяч военных, лучших беспилотников и современную технику, а также беспрецедентное количество артиллерии и авиации. Здесь сконцентрированы их лучшие подразделения. противостоят агрессору, не позволяя ему полностью оккупировать Покровск", — подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что в этом направлении враг пытается обходить силы обороны с флангов, однако украинские войска сдерживают его атаки, несмотря на численное и техническое преимущество противника.

"Не стоит преувеличивать успехи или неудачи, но без сомнения можно сказать, что каждый день на всех отрезках фронта, в том числе и в Покровске, украинские военные совершают настоящие подвиги. В краткосрочной перспективе, по моему мнению, враг не сможет полностью оккупировать город", — уверен военный.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают активные действия по нескольким направлениям в Украине, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Как сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг в интервью ERR, без достижения прорыва на мирных переговорах украинским войскам придется вести длительные и сложные оборонные операции.