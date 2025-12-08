logo

Война с Россией В ДШВ подтвердили маневр возле Покровска и рассказали о ситуации в Мирнограде
НОВОСТИ

В ДШВ подтвердили маневр возле Покровска и рассказали о ситуации в Мирнограде

Военные 7 корпуса ДШВ сообщили о ситуации в районе Покровска и Мирнограда

8 декабря 2025, 21:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В 7 корпусе ДШВ подтвердили информацию об организованном маневре украинских войск на Покровском направлении фронта.

В ДШВ подтвердили маневр возле Покровска и рассказали о ситуации в Мирнограде

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Ситуация в районе Мирнограда остается достаточно сложной. Однако подразделы 7 корпуса ШР ДШВ продолжают выполнять там определенные задачи и удерживают свои рубежи. Об этом говорится в сообщении корпуса в Telegram.

По словам военных, враг сейчас активно обстреливает Мирноград КАБами, в частности, за прошедшую неделю захватчики сбросили на город 21 авиабомбу.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", — говорится в сообщении.

В районе Мирнограда за минувшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 17 российских окупантов. Еще одного вражеского пехотинца украинские военные взяли в плен. Его задержали при попытке найти еду.

В 7 корпусе ДШВ также прокомментировали информацию об организованном маневре в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр.

"Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен с целью сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта. По соображениям безопасности, информация о проведении операции некоторое время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения", — отметили военные.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в районе Покровска украинские военные совершили маневр , который должен уберечь подразделения от оцепления. Кроме того, это позволит выровнять фронт.

Издание "Комментарии" также писало, что враг на Покровском направлении сосредоточил основные силы , и именно здесь разворачивается решающее сражение российско-украинской войны. Россияне имеют от 150 до 170 тысяч военных, лучших беспилотников и современной техники, а также беспрецедентное количество артиллерии и авиации. Здесь сконцентрированы их лучшие штурмовые подразделения. Однако уже больше года Силы обороны успешно противостоят агрессору, не позволяя ему полностью оккупировать Покровск. На этом направлении враг пытается обходить силы обороны с флангов, однако украинские войска сдерживают его атаки, несмотря на численное и техническое преимущество противника.



Источник: https://t.me/corps7DSHV/874
