У DeepState знову поспішили: у ЗСУ розповіли, які населені пункти під контролем України
НОВИНИ

У DeepState знову поспішили: у ЗСУ розповіли, які населені пункти під контролем України

Військові заявили. що Никифорівка та Бондарне у Донецькій області під контролем Сил оборони

11 лютого 2026, 11:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Населені пункти Никифорівка та Бондарне на Донеччині знаходяться під контролем Сил оборони України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".

У DeepState знову поспішили: у ЗСУ розповіли, які населені пункти під контролем України

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Українські захисники зазначили, що підрозділи угруповання тримають рубежі в районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку.

Російські окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають їм жодного шансу.

"Никифорівка та Бондарне під нашим контролем", — зазначили у угрупуванні.

Також там закликали громадян вірити офіційним джерелам.                                                                                                                                                     

Окрім того, військові оприлюднили відео з результатами бойової роботи українських захисників на цьому напрямі.

При цьому варто зазначити, що таке повідомлення військових не так просто. Адже йому передувало повідомлення аналітиків DeepState, які повідомили, що минулої доби, 10 лютого, російська армія мала просування на Краматорському напрямку фронту.

За їхніми даними ворог мав успіхи в Соледарській громаді та нібито окупував село Бондарне та пройшов уперед у селі Никифорівка.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія готує великий весняний наступ проти України, повідомляє німецьке видання Welt.

За даними джерела, окупаційні війська концентрують значні сили на східних та південних кордонах країни, готуючись до масштабних бойових дій.




