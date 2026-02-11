logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне пошли на массовый прорыв: в DeepState сообщили, где удалось остановить врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пошли на массовый прорыв: в DeepState сообщили, где удалось остановить врага

DeepState зафиксировал, что ВСУ предотвратили попытку врага прорваться в Запорожской области

11 февраля 2026, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового аналитического канала DeepState.

Россияне пошли на массовый прорыв: в DeepState сообщили, где удалось остановить врага

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении указывается, что украинскими военными было ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском Запорожской области.

"Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке. Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Читайте на портале "Комментарии" — все чаще появляются новости о том, что россияне активизируются на ряде направлений, подтягивают резервы. Все говорит о том, что бои на фронте станут еще более ожесточенными. К чему готовится враг ? Где проявляет наибольшую активность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия готовит большое весеннее наступление против Украины, сообщает немецкое издание Welt.

По данным источника, оккупационные войска концентрируют значительные силы на восточных и южных границах страны, готовясь к масштабным боевым действиям. Аналитики предупреждают, что наращивание военного потенциала России может оказаться серьезной угрозой для обороны Украины уже в первые месяцы весны. В частности внимание Кремля сосредоточено на направлениях, где возможны прорывы линии фронта и попытки усилить контроль над ключевыми территориями. В репортаже журналиста Кристофа Ваннера отмечается, что на основе анализа открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных блоггеров эксперты фиксируют несколько возможных направлений активизации российских войск. Среди них называются районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости