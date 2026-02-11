Россияне пошли на массовый прорыв: в DeepState сообщили, где удалось остановить врага

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового аналитического канала DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении указывается, что украинскими военными было ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском Запорожской области.

"Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке. Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

