Росіяни пішли на масовий прорив: в DeepState повідомили, де вдалося зупинити ворога
НОВИНИ

Росіяни пішли на масовий прорив: в DeepState повідомили, де вдалося зупинити ворога

DeepState зафіксував, що ЗСУ запобігли спробі ворога прорватися в Запорізькій області

11 лютого 2026, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Протягом минулої доби російські загарбники окупували Бондарне та просунулися у Никифорівці в Донецькій області. Про це йдеться в оновленому звіті моніторингового аналітичного каналу DeepState.

Росіяни пішли на масовий прорив: в DeepState повідомили, де вдалося зупинити ворога

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні вказується, що українськими військовими було ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському, що у Запорізькій області.

"Ворог окупував Бондарне та просунувся у Никифорівці. Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському", — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дедалі частіше з'являються новини про те, що росіяни активізуються на низці напрямків, підтягують резерви. Все говорить про те, що бої на фронті стануть ще більш запеклими. До чого готується ворог? Де виявляє найбільшу активність? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Росія готує великий весняний наступ проти України, повідомляє німецьке видання Welt. 

За даними джерела, окупаційні війська концентрують значні сили на східних та південних кордонах країни, готуючись до масштабних бойових дій. Аналітики попереджають, що нарощування військового потенціалу Росії може стати серйозною загрозою для оборони України вже в перші місяці весни. Зокрема, увага Кремля зосереджена на напрямках, де можливі прориви лінії фронту та спроби посилити контроль над ключовими територіями. У репортажі журналіста Крістофа Ваннера зазначається, що на основі аналізу відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ. Серед них називаються райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.




