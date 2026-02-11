Підтягують додаткові сили: де РФ хоче прорвати фронт

Дедалі частіше з'являються новини про те, що росіяни активізуються на низці напрямків, підтягують резерви. Все говорить про те, що бої на фронті стануть ще більш запеклими. До чого готується ворог? Де виявляє найбільшу активність? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зараз на Сході та Півдні противник справді підтягує додаткові сили

Політичний та військовий експерт, військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що Росія зосереджує свої сили на Східному та Південному напрямах. Окупанти стягують туди живу силу та зброю, що може свідчити про задум, який вони хочуть реалізувати навесні.

Експерт вважає, що ворог хоче проводити ще більше штурмів та ефективно наступати. Однак малоймовірно, що Збройні сили дозволять це окупантам.

За словами військовослужбовця, протягом січня ворог уже проводив певні дії щодо перегрупування та доукомплектації власних сил. Очевидно, що погодні умови сьогодні не дають росіянам проводити штурми так, як їм хотілося б. Тому ворог чекає на потепління, особливо квітня.

"Зараз на Сході та Півдні противник справді підтягує додаткові сили", – наголосив експерт.

За його словами, саме тому українські військові останніми тижнями завдають ударів по підрозділах російських військ на окупованих територіях, щоб не дати ворогові підвозити додаткове озброєння та штурмовиків. Мусієнко зазначив, що зараз спостерігається висока інтенсивність наступальних дій Росії, але противник має на меті ще більше їх активізувати навесні.

За кожен квадратний кілометр нашої землі ворог кладе приблизно роту своїх солдатів

Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що у районі Покровська російські війська намагаються застосовувати тактику "випаленої землі", поєднуючи масовані піхотні штурми з авіаційними ударами керованими авіабомбами.

За його словами, ситуація під Покровськом справді ускладнилася, проте говорити про фінал битви рано, адже йде оборонна операція, яка скоріше перейшла у новий етап. Російські війська підтягують резерви, активніше використовують піхоту та авіацію, намагаючись руйнувати укріплення та витісняти українські сили.

Експерт наголосив, що, незважаючи на складність ситуації, українські сили застосовують контратакуючі дії та новітні технології для забезпечення життєдіяльності підрозділів. Через небезпеку використання традиційного транспорту лінії фронту логістичні завдання дедалі частіше виконують наземні роботизовані комплекси.

Братчук звернув увагу, що Покровський напрямок продовжує виконувати ключове завдання – виснаження наступального ресурсу ворога. Втрати окупантів досягають критичних показників, що робить кожен захоплений квадратний метр української землі надзвичайно "дорогим" для російської армії.

"У середньому втрати ворога, якщо говорити загалом фронтом, десь за кожен квадратний кілометр нашої землі ворог кладе приблизно роту своїх солдатів. Це дуже високі показники, і втрати для ворога настільки великі, що поповнювати їх стає набагато складніше, ніж це було півроку тому. російської армії", — наголосив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — десантники розповіли, як РФ намагається прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити весь Покровськ.



