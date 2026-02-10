Десантники рассказали, как РФ пытается прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить весь Покровск

На севере Покровска продолжаются активные боевые столкновения – российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление на город. Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ, в зоне их ответственности оперативная обстановка остается сложной и напряженной.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По данным военных, в течение прошлой недели украинские защитники уничтожили и ранили 386 окупантов. Это почти на 25% больше, чем в предыдущем отчетном периоде, что свидетельствует о росте интенсивности боевых действий в этом направлении.

В Десантно-штурмовых войсках отмечают, что противник активно применяет пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Именно по такой тактике враг пытается продвигаться в пределах северной части Покровска. Боестолкновения происходят на отдельных участках города, где украинские подразделения сдерживают давление и наносят урон атакующим силам.

Кроме того, оккупационные войска наращивают присутствие в северо-западной части Покровска и все активнее направляют пехоту в направлении населенного пункта Гришино. По информации военных, противник пытается штурмовать его одновременно с восточного, северного и южного направлений.

Враг действует преимущественно малыми группами, пытаясь проникать между позициями Сил обороны Украины и находить слабые места в обороне. В 7-м корпусе ДШУ подчеркивают, что украинские военные держат ситуацию под контролем и продолжают наносить противнику ощутимые потери, срывая его наступательные планы на Покровском направлении.

