Дві доби пекла під Покровськом: ЗСУ зірвали масштабний прорив ворога

На Покровському напрямі Сили оборони України зупинили масштабну спробу прориву супротивника, який працював мобільними штурмовими групами. Протягом двох діб тривали запеклі бої, за підсумками яких настання ворога було повністю зірвано, а його підрозділи – розгромлені. Про це повідомили у Угрупуванні об'єднаних сил.

За даними військових, своєчасне виявлення супротивника стало ключовим чинником успіху. Аеророзвідка підрозділу "Спартан" зафіксувала рух ворожих мобільних груп ще на етапі їх висування. Отримана інформація дозволила українським підрозділам оперативно завдати прицільних ударів та не допустити прориву оборони.

Під час бойових зіткнень противник намагався використати тактику швидких маневрів з метою знайти слабкі місця в оборонних порядках ЗСУ. Проте скоординовані дії українських сил, застосування артилерії та безпілотних засобів поразки позбавили ворога ініціативи та зірвали його наступальні плани.

Внаслідок боїв за дві доби противник зазнав значних втрат. За інформацією командування, було знищено роту штурмовиків разом із військовою технікою. Втрата такого підрозділу є серйозним тактичним ударом по наступальному потенціалу ворога, особливо в умовах активних штурмових дій.

У Угрупуванні об'єднаних сил наголошують, що контроль повітряної обстановки та швидка реакція на пересування противника залишаються критично важливими факторами утримання позицій та зриву спроб просування ворога на ключових ділянках фронту.

