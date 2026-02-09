В США объяснили, зачем РФ активизировала атаки на севере Украины

Российские войска продолжают так называемую "когнитивную войну", используя ограниченные приграничные атаки на севере Украины для создания иллюзии масштабного наступления и давления на Запад. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

8 февраля Минобороны РФ заявило о якобы захвате села Сидоровка на границе Сумской области. Российские военные блогеры представили это как часть плана по созданию "буферной зоны" и приписали операцию подразделениям 80-й арктической мотострелковой бригады.

Однако ISW подчёркивает, что не располагает визуальными доказательствами, подтверждающими контроль РФ над населённым пунктом.

Сидоровка расположена рядом с Комаровкой – участком фронта, который долгое время оставался неактивным и где российские войска начали рейды ещё в декабре 2025 года. По данным пророссийских источников, командование РФ якобы планирует сформировать более 20 штурмовых групп для продвижения вглубь Сумской области, включая использование подразделений Ракетных войск стратегического назначения, которые ранее уже привлекались как штурмовая пехота.

ISW отмечает, что с конца декабря Кремль целенаправленно использует приграничные атаки в Сумской и Харьковской областях как инструмент информационного давления на фоне переговоров о завершении войны. Несмотря на заявления о "захватах" нескольких приграничных сёл, аналитики не видят признаков подготовки масштабного наступления или движения к оперативно значимым целям.

Кроме того, российская армия не проводит интенсивной воздушной кампании для нарушения украинской логистики, что обычно предшествует крупным наступательным операциям.

В ISW считают, что Москва стремится представить локальные рейды как начало нового фронта, чтобы усилить нарратив о неизбежности победы РФ и склонить Украину и её союзников к уступкам.

