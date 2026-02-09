У США пояснили, навіщо РФ активізувала атаки на півночі України

Російські війська продовжують так звану когнітивну війну, використовуючи обмежені прикордонні атаки на півночі України для створення ілюзії масштабного наступу і тиску на Захід. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 лютого Міноборони РФ заявило про нібито захоплення села Сидорівка на кордоні Сумської області. Російські військові блогери представили це як частину плану створення "буферної зони" і приписали операцію підрозділам 80-ї арктичної мотострілецької бригади.

Однак ISW підкреслює, що не має в своєму розпорядженні візуальних доказів, що підтверджують контроль РФ над населеним пунктом.

Сидорівка розташована поряд із Комарівкою – ділянкою фронту, яка тривалий час залишалася неактивною і де російські війська розпочали рейди ще у грудні 2025 року. За даними проросійських джерел, командування РФ нібито планує сформувати понад 20 штурмових груп для просування вглиб Сумської області, включаючи використання підрозділів Ракетних військ стратегічного призначення, які раніше вже залучалися як штурмова піхота.

ISW зазначає, що з кінця грудня Кремль цілеспрямовано використовує прикордонні атаки у Сумській та Харківській областях як інструмент інформаційного тиску на тлі переговорів щодо завершення війни. Незважаючи на заяви про "захоплення" кількох прикордонних сіл, аналітики не бачать ознак підготовки масштабного наступу чи руху до оперативно значимих цілей.

Крім того, російська армія не проводить інтенсивної повітряної кампанії для порушення української логістики, що зазвичай передує великим наступальним операціям.

В ISW вважають, що Москва прагне представити локальні рейди як початок нового фронту, щоб посилити наратив про неминучість перемоги РФ та схилити Україну та її союзників до поступок.

