На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили масштабную попытку прорыва противника, который действовал мобильными штурмовыми группами. В течение двух суток продолжались ожесточённые бои, по итогам которых наступление врага было полностью сорвано, а его подразделения – разгромлены. Об этом сообщили в Группировке объединённых сил.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным военных, своевременное обнаружение противника стало ключевым фактором успеха. Аэроразведка подразделения "Спартан" зафиксировала движение вражеских мобильных групп ещё на этапе их выдвижения. Полученная информация позволила украинским подразделениям оперативно нанести прицельные удары и не допустить прорыва обороны.

Во время боевых столкновений противник пытался использовать тактику быстрых манёвров с целью найти слабые места в оборонительных порядках ВСУ. Однако скоординированные действия украинских сил, применение артиллерии и беспилотных средств поражения лишили врага инициативы и сорвали его наступательные планы.

В результате боёв за двое суток противник понёс значительные потери. По информации командования, была уничтожена рота штурмовиков вместе с военной техникой. Потеря такого подразделения является серьёзным тактическим ударом по наступательному потенциалу врага, особенно в условиях активных штурмовых действий.

В Группировке объединённых сил подчёркивают, что контроль воздушной обстановки и быстрая реакция на передвижения противника остаются критически важными факторами удержания позиций и срыва попыток продвижения врага на ключевых участках фронта.

