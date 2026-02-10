Десантники розповіли, як РФ намагається прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити весь Покровськ

На півночі Покровська тривають активні бойові зіткнення – російські війська намагаються розвивати подальший наступ на місто. Як повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, в зоні їхньої відповідальності оперативна обстановка залишається складною та напруженою.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, протягом минулого тижня українські захисники знищили та поранили 386 окупантів. Це майже на 25% більше, ніж за попередній звітний період, що свідчить про зростання інтенсивності бойових дій на цьому напрямку.

У Десантно-штурмових військах зазначають, що противник активно застосовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Саме за такою тактикою ворог намагається просуватися в межах північної частини Покровська. Боєзіткнення відбуваються на окремих ділянках міста, де українські підрозділи стримують натиск та завдають втрат атакуючим силам.

Окрім цього, окупаційні війська нарощують присутність у північно-західній частині Покровська та дедалі активніше спрямовують піхоту у напрямку населеного пункту Гришине. За інформацією військових, противник намагається штурмувати його одночасно зі східного, північного та південного напрямків.

Ворог діє переважно малими групами, намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони України та знаходити слабкі місця в обороні. У 7-му корпусі ДШВ наголошують, що українські військові тримають ситуацію під контролем і продовжують завдавати противнику відчутних втрат, зриваючи його наступальні плани на Покровському напрямку.

