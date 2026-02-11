Подтягивают дополнительные силы: где РФ хочет прорвать фронт

Все чаще появляются новости о том, что россияне активизируются на ряде направления, подтягивают резервы. Все говорит о том, что бои на фронте станут еще более ожесточенными. К чему готовится враг? Где проявляет самую большую активность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сейчас на Востоке и Юге противник действительно подтягивает дополнительные силы

Политический и военный эксперт, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил в интервью "24 Каналу", что Россия сосредотачивает свои силы на Восточном и Южном направлениях. Оккупанты стягивают туда живую силу и оружие, что может свидетельствовать о замысле, который они хотят реализовать весной.

Эксперт считает, что враг хочет проводить еще больше штурмов и эффективно наступать. Однако маловероятно, что Вооруженные Силы позволят это оккупантам.

По словам военнослужащего, в течение января враг уже проводил определенные действия по перегруппировке и доукомплектации собственных сил. Очевидно, что погодные условия сегодня не дают россиянам проводить штурмы так, как бы им хотелось. Поэтому враг ждет потепления, особенно апреля.

По его словам, именно поэтому украинские военные в последние недели наносят удары по подразделениям российских войск на оккупированных территориях, чтобы не дать врагу подвозить дополнительное вооружение и штурмовиков. Мусиенко отметил, что сейчас наблюдается высокая интенсивность наступательных действий России, но противник имеет цель еще больше их активизировать весной.

За каждый квадратный километр нашей земли враг кладет примерно роту своих солдат

Военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что в районе Покровска российские войска пытаются применять тактику "выжженной земли", совмещая массированные пехотные штурмы с авиационными ударами управляемыми авиабомбами.

По его словам, ситуация под Покровском действительно усложнилась, однако говорить о финале битвы рано, ведь идет оборонительная операция, которая скорее перешла в новый этап. Российские войска подтягивают резервы, активнее используют пехоту и авиацию, пытаясь разрушать укрепления и вытеснять украинские силы.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, украинские силы применяют контратакующие действия и новейшие технологии для обеспечения жизнедеятельности подразделений. Из-за опасности использования традиционного транспорта на линии фронта логистические задачи все чаще выполняют наземные роботизированные комплексы.

Братчук обратил внимание, что Покровское направление продолжает выполнять ключевую задачу – истощение наступательного ресурса врага. Потери оккупантов достигают критических показателей, что делает каждый захваченный квадратный метр украинской земли чрезвычайно "дорогим" для российской армии.

"В среднем потери врага, если говорить в целом по фронту, где-то за каждый квадратный километр нашей земли враг кладет примерно роту своих солдат. Это очень высокие показатели, и потери для врага настолько велики, что пополнять их становится намного сложнее, чем это было полгода назад. российской армии", — подчеркнул эксперт.

