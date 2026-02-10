Росія справді готує масштабний весняний наступ на Україну: деталі

Росія готує великий весняний наступ проти України, повідомляє німецьке видання Welt.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

За даними джерела, окупаційні війська концентрують значні сили на східних та південних кордонах країни, готуючись до масштабних бойових дій.

Аналітики попереджають, що нарощування військового потенціалу Росії може стати серйозною загрозою для оборони України вже в перші місяці весни. Зокрема, увага Кремля зосереджена на напрямках, де можливі прориви лінії фронту та спроби посилити контроль над ключовими територіями.

У репортажі журналіста Крістофа Ваннера зазначається, що на основі аналізу відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ. Серед них називаються райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Водночас у самому матеріалі підкреслюється, що частину інформації неможливо незалежно підтвердити, а висновки ґрунтуються переважно на аналізі відкритих даних та оцінках експертів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів Росії. За його словами, про підготовку ворогом резервів для посилення тиску на фронті українська сторона повідомляла ще з грудня-січня.

Він наголосив, що плани противника українському командуванню відомі, а Сили оборони України роблять усе можливе для максимального зриву потенційних наступальних дій.

