Лавров звинуватив США у зриві миру та висунув ультиматуми по Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 лютого відкрито поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), в інтерв'ю телеканалу TV BRICS Лавров заявив, що Вашингтон нібито відмовився від мирних пропозицій, які обговорювали на саміті США та Росії в Алясці у серпні 2025 року.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС РФ, США після саміту ввели нові санкції проти Росії, почали вилучати танкери "тіньового флоту" і запровадили вторинні тарифи проти імпортерів російської нафти, тим самим створивши штучні бар'єри для співпраці. Кремль стверджує, що на зустрічі в Алясці сторони нібито досягли "порозуміння", здатного призвести до прориву у мирних переговорах. Москва активно використовує відсутність публічних документів за підсумками саміту, щоб просувати власну версію домовленостей.

ISW наголошує, що російські чиновники намагаються подати переговори як згоду США з вимогами Володимира Путіна, викладеними ним у червні 2024 року, включаючи фактичну капітуляцію України та НАТО. Кремль наполягає на відмові Вашингтона від переговорів із Києвом та європейськими партнерами на користь двосторонньої угоди США та Росії.

Лавров також знову заявив про необхідність повного контролю над повоєнною українською державою та її армією. Він наголосив, що Росія не допустить розміщення на території України озброєнь, які, на думку Москви, загрожують її безпеці. Такі вимоги, зазначають аналітики, означають фактичну "демілітаризацію" України та заборону на будь-яку значну західну військову допомогу у майбутньому.

Крім того, Лавров повторив тези про так звану "денацифікацію" України та захист російськомовного населення в Криму, Донбасі та вигадану "Новоросію", що вказує на територіальні претензії РФ, які виходять далеко за межі вже окупованих регіонів. За оцінкою ISW, заяви Лаврова демонструють, що Росія, як і раніше, не готова до миру без повної капітуляції України та поступок з боку НАТО та Заходу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — далі РФ воювати буде складніше: хтось несподівано підставив підніжку Путіну.



