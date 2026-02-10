logo

Лавров обвинил США в срыве мира и выдвинул ультиматумы по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров обвинил США в срыве мира и выдвинул ультиматумы по Украине

Москва настаивает на контроле над будущим Украины и требует от Запада отказаться от переговоров с Киевом и Европой

10 февраля 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля открыто возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединённые Штаты. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), в интервью телеканалу TV BRICS Лавров заявил, что Вашингтон якобы отказался от мирных предложений, обсуждавшихся на саммите США и России в Аляске в августе 2025 года.

Лавров обвинил США в срыве мира и выдвинул ультиматумы по Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД РФ, США после саммита ввели новые санкции против России, начали изымать танкеры "теневого флота" и ввели вторичные тарифы против импортеров российской нефти, тем самым "создав искусственные барьеры" для сотрудничества. Кремль утверждает, что на встрече в Аляске стороны якобы достигли "взаимопонимания", способного привести к прорыву в мирных переговорах. При этом Москва активно использует отсутствие публичных документов по итогам саммита, чтобы продвигать собственную версию договорённостей.

ISW подчёркивает, что российские чиновники пытаются представить переговоры как согласие США с требованиями Владимира Путина, изложенными им в июне 2024 года, включая фактическую капитуляцию Украины и НАТО. Кремль настаивает на отказе Вашингтона от переговоров с Киевом и европейскими партнёрами в пользу двусторонней сделки США и России.

Лавров также вновь заявил о необходимости полного контроля над послевоенным украинским государством и его армией. Он подчеркнул, что Россия не допустит размещения на территории Украины вооружений, которые, по мнению Москвы, угрожают её безопасности. Такие требования, отмечают аналитики, означают фактическую "демилитаризацию" Украины и запрет на любую значимую западную военную помощь в будущем.

Кроме того, Лавров повторил тезисы о так называемой "денацификации" Украины и защите русскоязычного населения в Крыму, Донбассе и вымышленной "Новороссии", что указывает на территориальные притязания РФ, выходящие далеко за пределы уже оккупированных регионов. По оценке ISW, заявления Лаврова демонстрируют, что Россия по-прежнему не готова к миру без полной капитуляции Украины и уступок со стороны НАТО и Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — дальше РФ воевать будет сложнее: кто неожиданно подставил подножку Путину.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2026/
