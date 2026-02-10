Россия действительно готовит масштабное весеннее наступление на Украину: детали

Россия готовит большое весеннее наступление против Украины, сообщает германское издание Welt.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По данным источника, оккупационные войска концентрируют значительные силы на восточных и южных границах страны, готовясь к масштабным боевым действиям.

Аналитики предупреждают, что наращивание военного потенциала России может оказаться серьезной угрозой для обороны Украины уже в первые месяцы весны. В частности внимание Кремля сосредоточено на направлениях, где возможны прорывы линии фронта и попытки усилить контроль над ключевыми территориями.

В репортаже журналиста Кристофа Ваннера отмечается, что на основе анализа открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных блоггеров эксперты фиксируют несколько возможных направлений активизации российских войск. Среди них называются районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

В то же время, в самом материале подчеркивается, что часть информации невозможно независимо подтвердить, а выводы основываются преимущественно на анализе открытых данных и оценках экспертов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что западные медиа не являются первоисточником информации о планах России. По его словам, о подготовке врагом резервов для усиления давления на фронте украинская сторона сообщала еще с декабря-января.

Он подчеркнул, что планы противника украинскому командованию известны, а Силы обороны Украины делают все возможное для максимального срыва потенциальных наступательных действий.

