Россия действительно готовит масштабное весеннее наступление на Украину: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия действительно готовит масштабное весеннее наступление на Украину: детали

Согласно данным немецкого издания Welt, оккупанты наращивают силы на востоке и юге страны

10 февраля 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия готовит большое весеннее наступление против Украины, сообщает германское издание Welt.

Фото: из открытых источников

По данным источника, оккупационные войска концентрируют значительные силы на восточных и южных границах страны, готовясь к масштабным боевым действиям.

Аналитики предупреждают, что наращивание военного потенциала России может оказаться серьезной угрозой для обороны Украины уже в первые месяцы весны. В частности внимание Кремля сосредоточено на направлениях, где возможны прорывы линии фронта и попытки усилить контроль над ключевыми территориями.

В репортаже журналиста Кристофа Ваннера отмечается, что на основе анализа открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных блоггеров эксперты фиксируют несколько возможных направлений активизации российских войск. Среди них называются районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

В то же время, в самом материале подчеркивается, что часть информации невозможно независимо подтвердить, а выводы основываются преимущественно на анализе открытых данных и оценках экспертов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что западные медиа не являются первоисточником информации о планах России. По его словам, о подготовке врагом резервов для усиления давления на фронте украинская сторона сообщала еще с декабря-января.

Он подчеркнул, что планы противника украинскому командованию известны, а Силы обороны Украины делают все возможное для максимального срыва потенциальных наступательных действий.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля открыто возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединенные Штаты. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), в интервью телеканалу TV BRICS Лавров заявил, что Вашингтон якобы отказался от мирных предложений, обсуждавшихся на саммите США и России в Аляске в августе 2025 года.




Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/video698ace6b522c438350e40f91/krieg-in-der-ukraine-russland-bereitet-offenbar-neue-fruehjahrsoffensive-vor.html
