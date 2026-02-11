logo

В DeepState снова поспешили: в ВСУ рассказали, какие населенные пункты под контролем Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В DeepState снова поспешили: в ВСУ рассказали, какие населенные пункты под контролем Украины

Военные заявили. что Никифоровка и Бондарное в Донецкой области под контролем Сил обороны

11 февраля 2026, 11:04
Автор:
Кравцев Сергей

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении группировки войск "Восток".

В DeepState снова поспешили: в ВСУ рассказали, какие населенные пункты под контролем Украины

ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинские защитники отметили, подразделения группировки держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное на Краматорском направлении.

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют им ни единого шанса.

"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем", — отметили в группировке.

Также там призвали граждан верить официальным источникам.                                                                                  

Кроме того, военные обнародовали видео с результатами боевой работы украинских защитников на этом направлении.

При этом стоит отметить, что такое сообщение военных появилось не просто так. Ведь ему предшествовало сообщение аналитиков DeepState, которые сообщили, что за прошедшие сутки, 10 февраля, российская армия имела продвижение на Краматорском направлении фронта.

По их данным враг имел успехи в Соледарской громаде и якобы оккупировал село Бондарное и прошел вперед в селе Никифоровка.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готовит большое весеннее наступление против Украины, сообщает германское издание Welt.

По данным источника, оккупационные войска концентрируют значительные силы на восточных и южных границах страны, готовясь к масштабным боевым действиям.




