У Чорному морі дрони атакували чергове судно «тіньового флоту» РФ: перші подробиці та відео удару

У Чорному морі дронами СБУ Sea Baby уражено черговий танкер "тіньового флоту" Росії Dashan.

Уражений танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Фото: скріншот

Судно йшло без транспондера до порту "Новоросійськ" під прапором Коморських Островів. Цю інформацію підтверджують джерела в СБУ.

Орієнтовна вартість танкера становить близько 30 млн доларів. За один рейс він перевозив нафтопродуктів приблизно на 60 млн доларів США.

Відомо, що раніше це судно вже потрапило під санкції Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.

Видання "Коментарі" також писало, що в СБУ заявили про активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції

На початку 2025 року також фіксували випадки займання та вибухів на торговельних суднах, які заходили до російських портів або перевозили підсанкційну нафту.