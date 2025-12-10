logo

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Черном море дроны атаковали очередное судно «теневого флота» РФ: первые подробности и видео удара
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черном море дроны атаковали очередное судно «теневого флота» РФ: первые подробности и видео удара

Очередное судно российского «теневого флота» шло в порт "Новороссийск"

10 декабря 2025, 19:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Черном море дронами СБУ Sea Baby поражен очередной танкер "теневого флота" России Dashan.

В Черном море дроны атаковали очередное судно «теневого флота» РФ: первые подробности и видео удара

Поражён танкер "теневого флота" РФ Dashan. Фото: скриншот

Судно шло без транспондера в порт "Новороссийск" под флагом Коморских островов. Эту информацию подтверждают источники в СБУ.

Примерная стоимость танкера составляет около 30 млн долларов. За один рейс он перевозил нефтепродукты примерно на 60 млн долларов США.

Известно, что ранее судно уже попало под санкции Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.

Издание "Комментарии" также писало, что в СБУ заявили об активных действиях по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции

В начале 2025 года также фиксировались случаи возгорания и взрывов на торговых судах, которые заходили в российские порты или перевозили подсанкционную нефть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости