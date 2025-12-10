В Черном море дроны атаковали очередное судно «теневого флота» РФ: первые подробности и видео удара

В Черном море дронами СБУ Sea Baby поражен очередной танкер "теневого флота" России Dashan.

Поражён танкер "теневого флота" РФ Dashan. Фото: скриншот

Судно шло без транспондера в порт "Новороссийск" под флагом Коморских островов. Эту информацию подтверждают источники в СБУ.

Примерная стоимость танкера составляет около 30 млн долларов. За один рейс он перевозил нефтепродукты примерно на 60 млн долларов США.

Известно, что ранее судно уже попало под санкции Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.

Издание "Комментарии" также писало, что в СБУ заявили об активных действиях по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции

В начале 2025 года также фиксировались случаи возгорания и взрывов на торговых судах, которые заходили в российские порты или перевозили подсанкционную нефть.