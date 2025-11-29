Україна розпочинає війну проти танкерів російського "тіньового флоту": деталі успішної операції

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ. Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі, це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Підрив танкерів із «тіньового флоту» РФ. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників у спецслужбах ЗМІ зазначають, судами успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучень обидва танкери зазнали критичних ушкоджень і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару з транспортування російської нафти.

Також наголошується, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Чорному морі біля узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.



