logo_ukra

BTC/USD

90694

ETH/USD

3000.93

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна розпочинає війну проти танкерів російського "тіньового флоту": деталі успішної операції
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна розпочинає війну проти танкерів російського "тіньового флоту": деталі успішної операції

СБУ атакувала морськими дронами танкери "тіньового флоту" у Чорному морі

29 листопада 2025, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ. Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі, це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Україна розпочинає війну проти танкерів російського "тіньового флоту": деталі успішної операції

Підрив танкерів із «тіньового флоту» РФ. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників у спецслужбах ЗМІ зазначають, судами успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучень обидва танкери зазнали критичних ушкоджень і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару з транспортування російської нафти.

Також наголошується, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Чорному морі біля узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини