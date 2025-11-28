Два российских танкера теневого флота мощно взорвались в Черном море (ФОТО)

В Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Взрыв на танкере KAIROS

Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.

Всех 25 членов экипажа удалось эвакуировать, их состояние удовлетворительное. По данным губернатора Коджаэли Ильхами Акташа, на борту остался один человек, и спасательная операция продолжается. Пожар пока не удалось полностью потушить.

Взрыв на танкере VIRAT

Параллельно поступила информация об аварии на другом санкционном судне танкере VIRAT, находившемся в 35 милях от берега. На борту находились 20 моряков, все они после инцидента находятся в безопасности. Турецкие спасатели сообщили о густом дыме в машинном отделении, однако ситуацию удалось взять под контроль.

Эти два взрыва не первые подобные инциденты за последние месяцы. В начале 2025 года также фиксировались случаи возгорания и взрывов на торговых судах, которые заходили в российские порты или перевозили подсанкционную нефть. Пока неизвестно, идет ли речь о технических неисправностях или о возможных атаках на российские танкеры.

Суда KAIROS и VIRAT входят к сотни танкеров, которые Россия использует для обхода ограничений ЕС, США и Великобритании. KAIROS находится под санкциями ЕС и Великобритании, а VIRAT под санкциями США и ЕС.

