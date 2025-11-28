Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО)

У Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Два російські танкери вибухнули в Чорному морі. Фото з відкритих джерел

Вибух на танкері KAIROS

Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.

Танкери KAIROS і VIRAT вибухнули у Чорному морі

Усіх 25 членів екіпажу вдалося евакуювати, їхній стан задовільний. За даними губернатора Коджаелі Ільхамі Акташа, на борту залишилася одна людина, і рятувальна операція триває. Пожежу поки що не вдалося повністю загасити.

Російські танкери вибухнули в Чорному морі

Вибух на танкері VIRAT

Паралельно надійшла інформація про аварію на іншому санкційному судні танкері VIRAT, що знаходився за 35 миль від берега. На борту перебували 20 моряків, усі вони після інциденту перебувають у безпеці. Турецькі рятувальники повідомили про густий дим у машинному відділенні, однак ситуацію вдалося взяти під контроль.

Російські танкери вибухнули в Чорному морі

Ці два вибухи не перші подібні інциденти за останні місяці. На початку 2025 року також фіксували випадки займання та вибухів на торговельних суднах, які заходили до російських портів або перевозили підсанкційну нафту. Наразі невідомо, чи йдеться про технічні несправності, чи про можливі атаки на російські танкери.

Судна KAIROS і VIRAT входять до сотень танкерів, які Росія використовує для обходу обмежень ЄС, США та Великої Британії. KAIROS перебуває під санкціями ЄС та Британії, а VIRAT під санкціями США та ЄС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що атака дронів на порт Туапсе спричинила пожежу на нафтовому терміналі та танкері.

Також "Коментарі" писали, що біля Італії димів танкер з російською нафтою після двох вибухів.