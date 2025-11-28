logo_ukra

BTC/USD

90768

ETH/USD

3036.76

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО)

У Чорному морі вибухнули два підсанкційні російські танкери KAIROS і VIRAT. Що відомо про інциденти та тіньовий флот РФ.

28 листопада 2025, 21:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО)

Два російські танкери вибухнули в Чорному морі. Фото з відкритих джерел

Вибух на танкері KAIROS

Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.

Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО) - фото 2

Танкери KAIROS і VIRAT вибухнули у Чорному морі

Усіх 25 членів екіпажу вдалося евакуювати, їхній стан задовільний. За даними губернатора Коджаелі Ільхамі Акташа, на борту залишилася одна людина, і рятувальна операція триває. Пожежу поки що не вдалося повністю загасити.

Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО) - фото 2

Російські танкери вибухнули в Чорному морі

Вибух на танкері VIRAT

Паралельно надійшла інформація про аварію на іншому санкційному судні танкері VIRAT, що знаходився за 35 миль від берега. На борту перебували 20 моряків, усі вони після інциденту перебувають у безпеці. Турецькі рятувальники повідомили про густий дим у машинному відділенні, однак ситуацію вдалося взяти під контроль.

Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в Чорному морі (ФОТО) - фото 2

Російські танкери вибухнули в Чорному морі

Ці два вибухи не перші подібні інциденти за останні місяці. На початку 2025 року також фіксували випадки займання та вибухів на торговельних суднах, які заходили до російських портів або перевозили підсанкційну нафту. Наразі невідомо, чи йдеться про технічні несправності, чи про можливі атаки на російські танкери.

Судна KAIROS і VIRAT входять до сотень танкерів, які Росія використовує для обходу обмежень ЄС, США та Великої Британії. KAIROS перебуває під санкціями ЄС та Британії, а VIRAT під санкціями США та ЄС. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що атака дронів на порт Туапсе спричинила пожежу на нафтовому терміналі та танкері.

Також "Коментарі" писали, що біля Італії димів танкер з російською нафтою після двох вибухів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.haberturk.com/karadeniz-de-tankerde-patlama-gemideki-25-gemici-tahliye-edildi-3841553?page=2
Теги:

Новини

Всі новини