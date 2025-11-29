Украина начинает войну против танкеров российского "теневого флота": детали успешной операции

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. Об этом пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Подрыв танкеров из «теневого флота» РФ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников в спецслужбах СМИ отмечают, по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Также отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми — они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции", — сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.



