Украина начинает войну против танкеров российского "теневого флота": детали успешной операции

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. Об этом пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.
Подрыв танкеров из «теневого флота» РФ. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на собеседников в спецслужбах СМИ отмечают, по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.
На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.
Также отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми — они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.