У центральній Росії шириться спротив – з’явилися листівки з закликами проти путінського режиму

У центральних регіонах Росії активізувався рух спротиву режиму Путіна. Як повідомляє Центр спротиву АТЕШ, у восьми великих містах – Новгороді, Твері, Тамбові, Суворові, Можзі, Курську, Саранську та Костромі – з’явилися сотні листівок із закликами приєднуватися до руху або допомагати у боротьбі проти злочинної влади Кремля.

Рух Атеш поширює листівки проти війни

За даними Центру, розповсюдження таких матеріалів у самій Росії є чітким сигналом: дедалі більше людей усвідомлюють безглуздість війни та ціну, яку за неї платить суспільство. Люди втомилися втрачати рідних і близьких на фронті, і навіть попри страх, цензуру та переслідування, вони шукають спосіб висловити протест.

У повідомленні зазначається, що учасники спротиву діють у регіонах під постійним контролем російських силових структур. Попри нагляд і систему спостереження, у різних містах продовжують фіксувати появу нових листівок із закликами до опору.

Нагадаємо, раніше портал “Коментарі” писав про те, що Рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив було здійснено на ділянці, що забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху припинено рух потягів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки. А також ми писали про численні випадки насильства з боку російських військових у тимчасово окупованому Скадовську. За свідченнями місцевих, бійці Росгвардії, яких описують як осіб кавказької зовнішності, переслідують громадян та відбирають у них автомобілі під загрозою зброї. Тих, хто чинить опір, забирають у невідомому напрямку, а після повернення на їхніх тілах видно сліди побиття. Мешканці налякані, ховають ключі та документи, уникають виходів з дому, побоюючись нових рейдів.