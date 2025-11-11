В центральной России ширится сопротивление – появились открытки с призывами против путинского режима

В центральных регионах России активизировалось движение сопротивления режиму Путина. Как сообщает Центр сопротивления АТЕШ, в восьми крупных городах – Новгороде, Твери, Тамбове, Суворове, Можге, Курске, Саранске и Костроме – появились сотни листовок с призывами присоединяться к движению или помогать в борьбе против преступной власти Кремля.

Движение Атеш распространяет листовки против войны

По данным Центра, распространение таких материалов в самой России является четким сигналом: все больше людей осознают бессмысленность войны и цену, которую за нее платит общество. Люди устали терять родных и близких на фронте, а также несмотря на страх, цензуру и преследование, они ищут способ выразить протест.

В сообщении говорится, что участники сопротивления действуют в регионах под постоянным контролем российских силовых структур. Несмотря на надзор и систему наблюдения, в разных городах продолжают фиксировать появление новых листовок с призывами к сопротивлению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Движение сопротивления "АТЕШ" заявило об очередной диверсии на железной дороге вблизи Симферополя. По данным агентов, подрыв был совершен на участке, который обеспечивал поставки российских войск в Херсонском и Запорожском направлениях. В результате взрыва приостановлено движение поездов – это привело к срыву транспортировки боеприпасов, горючего и военной техники. А также мы писали о многочисленных случаях насилия со стороны российских военных во временно оккупированном Скадовске. По свидетельствам местных, бойцы Росгвардии, описываемые как лица кавказской внешности, преследуют граждан и отбирают у них автомобили под угрозой оружия. Сопротивляющихся забирают в неизвестном направлении, а по возвращении на их телах видны следы избиения. Жители напуганы, прячут ключи и документы, избегают выходов из дома, опасаясь новых рейдов.