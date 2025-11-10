Російські військові у Скадовську відбирають автомобілі у місцевих – «АТЕШ» фіксує випадки насильства

Агенти руху опору "АТЕШ" повідомляють про численні випадки насильства з боку російських військових у тимчасово окупованому Скадовську. За свідченнями місцевих, бійці Росгвардії, яких описують як осіб кавказької зовнішності, переслідують громадян та відбирають у них автомобілі під загрозою зброї. Тих, хто чинить опір, забирають у невідомому напрямку, а після повернення на їхніх тілах видно сліди побиття. Мешканці налякані, ховають ключі та документи, уникають виходів з дому, побоюючись нових рейдів.

Росгвардійці у Скадовську силою забирають машини у цивільних

Крім того, окупаційна влада Херсонщини зобов’язує місцевих жителів до 1 січня 2026 року замінити українські номерні знаки на російські. За даними окупаційної автоінспекції, після цього керування автомобілем без "перереєстрації" вважатиметься адміністративним правопорушенням. Людей спершу незаконно штрафуватимуть, а згодом позбавлятимуть водійських прав. Для отримання російських номерів вимагають наявність паспорта РФ, що є черговим кроком до примусового "вписування" українців у систему окупаційної влади.

Нагадаємо, портал "Коментрарі" ранше писав, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю. Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді ж люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони чи неможливість повернутися до міста. Окупанти розвішують на дверях "повідомлення про інвентаризацію", навіть коли господарі вдома. Папери не передають на руки – лише фотографують.