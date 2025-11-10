Российские военные в Скадовске отбирают автомобили у местных – АТЕШ фиксирует случаи насилия

Агенты движения сопротивления АТЕШ сообщают о многочисленных случаях насилия со стороны российских военных во временно оккупированном Скадовске. По свидетельствам местных, бойцы Росгвардии, описываемые как лица кавказской внешности, преследуют граждан и отбирают у них автомобили под угрозой оружия. Сопротивляющихся забирают в неизвестном направлении, а по возвращении на их телах видны следы избиения. Жители напуганы, прячут ключи и документы, избегают выходов из дома, опасаясь новых рейдов.

Росгвардейцы в Скадовске силой забирают машины у гражданских

Кроме того, оккупационные власти Херсонщины обязывают местных жителей до 1 января 2026 заменить украинские номерные знаки на русские. По данным оккупационной автоинспекции, после этого управление автомобилем без "перерегистрации" будет считаться административным правонарушением. Людей сперва будут незаконно штрафовать, а впоследствии будут лишать водительских прав. Для получения российских номеров требуют наличие паспорта РФ, являющегося очередным шагом к принудительному "вписыванию" украинцев в систему оккупационных властей.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их "бесхозными". Людей с пропиской просто выгоняют на улицу. Причинами оккупанты называют "отсутствие регистрации в российском реестре" или "неоформленное наследство". На самом же деле люди часто не смогли зарегистрировать свое имущество из-за искусственных бюрократических преград или невозможности вернуться в город. Окупанты развешивают на дверях "сообщения об инвентаризации", даже когда хозяева дома. Бумаги не передают на руки – только фотографируют.