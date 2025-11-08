Окупанти викидають маріупольців із квартир: перші «рішення судів» про відчуження житла

У Маріуполі окупаційна влада розпочала новий етап "легалізованого мародерства" – примусове виселення мешканців із власних квартир. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Маріуполь: окупанти почали виселяти людей із квартир під приводом «безхазяйного майна»

За його словами, перші "судові рішення" про визнання квартир "безхазяйними" ухвалили ще у 2024 році. Йдеться про будинок на проспекті Миру, 133 (під окупацією – проспект Леніна). Під конфіскацію потрапили квартири №2, 19, 20 і 33.

Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді ж люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони чи неможливість повернутися до міста.

Андрющенко зазначає, що подібні випадки вже траплялися неофіційно, але тепер процес став системним. За його словами, навіть людей із пропискою просто виганяють на вулицю. Це вже не просто рейдерство – це офіційна крадіжка під прапором окупаційної влади.

За словами мешканців, на вулиці Чорноморській, 10 окупанти розвішують на дверях "повідомлення про інвентаризацію", навіть коли господарі вдома. Папери не передають на руки – лише фотографують.

Експерти наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та частиною системної політики витіснення українського населення з Маріуполя.

