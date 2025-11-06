Донецьк і Маріуполь на межі вимирання: розкрито шокуючу правду про нове "досягнення" окупантів

Ситуація з водопостачанням у Донецьку, який перебуває під контролем росіян, критична. Місцеві жителі буквально борються за ємності з водою: охороняють їх уночі та навіть приковують до будинків, щоб сусіди не забрали, розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни завезли чимало цих місткостей, проте не можуть заповнити їх водою через її нестачу.

"Сьогодні саме Донецьк – це найбільша точка кризи. Всі водосховища порожні. Навіть водойми, озера і ставки в парках міліють та потроху зникають", – пояснив Андрющенко.

Очільник так званої "ДНР" Пушилін обіцяє витратити значні кошти на будівництво ще одного водогону з Дону до Донецька. Андрющенко зауважив, що попередній водогін, який вже збудували росіяни, не зміг вирішити проблему водопостачання, лише трохи сповільнив висихання водосховищ.

"Під час будівництва цього водогону російська верхівка вкрала чимало бюджетних коштів. Стільки, що заступник тодішнього міністра оборони Тимур Іванов був заарештований. Вода в Донецьку так і не з’явилася. Другий водогін росіяни обіцяють збудувати до 2029 року", – додав Андрющенко.

У Маріуполі ситуація схожа: критична нестача води. Міліє Павлопольське водосховище, яке росіяни намагаються перекинути в основне – Старокримське. Крім того, спуск ставок вище річки Малий Кальміус загрожує екологічною кризою для навколишніх сіл, які залежать від цієї річки.

"Це страшна ситуація, бо як її вирішувати – невідомо", – підкреслив Андрющенко.

Він зазначив, що Росія навіть не шукає рішення проблеми, і якщо ці території залишатимуться під окупацією наступного літа, криза стане настільки масштабною, що її подолати буде неможливо.

Як вже писали "Коментарі", нові санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу, спрямовані проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", можуть скоротити нафтогазові надходження до російського бюджету приблизно на 5,5 мільярда доларів щомісяця. Навіть Китай навряд чи зможе повністю оминути ці