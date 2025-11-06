Казна Кремля спорожніє на мільярди: озвучено інтригуючий прогноз гучного фіаско Путіна

Нові санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу, спрямовані проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", можуть скоротити нафтогазові надходження до російського бюджету приблизно на 5,5 мільярда доларів щомісяця. Навіть Китай навряд чи зможе повністю оминути ці обмеження, зазначив в інтерв’ю "Укрінформу" Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під удар західних обмежень потрапить близько 60–70% експорту російської нафти до Індії та Китаю, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали одними з головних покупців російської сировини. Власюк уточнив, що навіть при виконанні санкцій на 80% це призведе до щомісячних втрат Москви в еквіваленті 5,5 мільярда доларів.

Попри те, що американські санкції офіційно набудуть чинності лише 20 листопада, їхній ефект вже помітний. За словами Владислава Власюка, контракти на постачання нафти заздалегідь укладаються, і останні дані показують скорочення майбутніх контрактів на майже 20%. Крім того, вже зараз спостерігається зниження інтересу з боку китайських покупців до російської нафти.

Власюк також підкреслив, що нові обмеження вплинуть на фінансування військових видатків Росії. Скорочення доходів та замороження коштів на рахунках ключових нафтових компаній, таких як "Роснефть" та "Лукойл", ускладнить Кремлю розрахунки за закупівлі озброєння. Ці компанії часто використовували накопичені за межами РФ кошти для фінансування військових операцій, тож санкції можуть значно обмежити їхні можливості.

Як вже писали "Коментарі", без потужної оборонної промисловості неможливо забезпечити надійну оборону, тому НАТО активно збільшує виробничі потужності підприємств ВПК і розширює їхню кількість. Особлива увага приділяється виготовленню боєприпасів — тепер Альянс випереджає Російську Федерацію за темпами виробництва, хоча донедавна ситуація була протилежною.