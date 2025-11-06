Казна Кремля опустеет на миллиарды: озвучен интригующий прогноз громкого фиаско Путина

Новые санкции США, Великобритании и Европейского Союза, направленные против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл", могут сократить нефтегазовые поступления в российский бюджет примерно на 5,5 миллиарда долларов в месяц. Даже Китай вряд ли сможет полностью обойти эти ограничения, отметил в интервью "Укринформу" Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Фото: из открытых источников

По его словам, под удар западных ограничений попадет около 60-70% экспорта российской нефти в Индию и Китай, которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стали одними из главных покупателей российского сырья. Власюк уточнил, что даже при исполнении санкций на 80% это приведет к ежемесячным потерям Москвы в эквиваленте 5,5 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что американские санкции официально вступят в силу только 20 ноября, их эффект уже заметен. По словам Владислава Власюка, контракты на поставку нефти заранее заключаются, и последние данные показывают сокращение будущих контрактов почти на 20%. Кроме того, уже сейчас наблюдается понижение интереса со стороны китайских покупателей к российской нефти.

Власюк также подчеркнул, что новые ограничения повлияют на финансирование военных расходов России. Сокращение доходов и заморозка средств на счетах ключевых нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", усложнит Кремлю расчеты по закупкам вооружения. Эти компании часто использовали накопленные за пределами РФ средства для финансирования военных операций, так что санкции могут значительно ограничить их возможности.

Как уже писали "Комментарии", без мощной оборонной промышленности невозможно обеспечить надежную оборону, поэтому НАТО активно увеличивает производственные мощности предприятий ВПК и расширяет их количество. Особое внимание уделяется производству боеприпасов — теперь Альянс опережает Российскую Федерацию по темпам производства, хотя до недавнего времени ситуация была противоположной.