Находящаяся под контролем россиян ситуация с водоснабжением в Донецке критическая. Местные жители буквально борются за емкости с водой: охраняют их ночью и даже приковывают в дома, чтобы соседи не забрали, рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, россияне завезли немало этих емкостей, однако не могут восполнить их водой из-за ее нехватки.

"Сегодня именно Донецк – это самая большая точка кризиса. Все водохранилища пусты. Даже водоемы, озера и пруды в парках мелеют и постепенно исчезают", – объяснил Андрющенко.

Руководитель так называемой "ДНР" Пушилин обещает потратить значительные средства на строительство еще одного водопровода из Дона в Донецк. Андрющенко отметил, что предыдущий водопровод, который уже построили россияне, не смог решить проблему водоснабжения, лишь замедлил высыхание водохранилищ.

"При строительстве этого водопровода российская верхушка украла немало бюджетных средств. Столько, что заместитель тогдашнего министра обороны Тимур Иванов был арестован. Вода в Донецке так и не появилась. Второй водопровод россияне обещают построить к 2029 году", — добавил Андрющенко.

В Мариуполе ситуация схожая: критическая нехватка воды. Милие Павлопольское водохранилище, которое россияне пытаются опрокинуть в основное – Старокрымское. Кроме того, спуск ставок выше реки Малый Кальмиус угрожает экологическим кризисом для окрестных сел, зависящих от этой реки.

"Это страшная ситуация, потому как ее решать – неизвестно", – подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что Россия даже не ищет решения проблемы, и если эти территории будут оставаться под оккупацией следующим летом, кризис станет настолько масштабным, что его преодолеть будет невозможно.

