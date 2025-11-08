logo

Оккупанты выбрасывают мариупольцев из квартир: первые «решения судов» об отчуждении жилья
Оккупанты выбрасывают мариупольцев из квартир: первые «решения судов» об отчуждении жилья

В Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их «бесхозными». Людей с пропиской просто выгоняют на улицу.

8 ноября 2025, 12:06
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Мариуполе оккупационные власти начали новый этап "легализованного мародерства" – принудительное выселение жильцов из собственных квартир. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Оккупанты выбрасывают мариупольцев из квартир: первые «решения судов» об отчуждении жилья

Мариуполь: оккупанты начали выселять людей из квартир под предлогом «бесхозного имущества»

По его словам, первые "судебные решения" о признании квартир "бесхозными" приняли еще в 2024 году. Речь идет о доме на проспекте Мира, 133 (под оккупацией – проспект Ленина). Под конфискацию попали квартиры №2, 19, 20 и 33.

Причинами оккупанты называют "отсутствие регистрации в российском реестре" или "неоформленное наследство". На самом же деле люди часто не смогли зарегистрировать свое имущество из-за искусственных бюрократических преград или невозможности вернуться в город.

Андрющенко отмечает, что подобные случаи уже были неофициально, но теперь процесс стал системным. По его словам, даже людей с пропиской просто выгоняют на улицу. Это уже не просто рейдерство – это официальная кража под флагом оккупационных властей.

По словам жителей, на улице Черноморской, 10 кафиры развешивают на дверях "сообщения об инвентаризации", даже когда хозяева дома. Бумаги не передают на руки – только фотографируют.

Эксперты отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и частью системной политики вытеснения украинского населения из Мариуполя.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Мариуполе критическая нехватка воды . Милие Павлопольское водохранилище, которое россияне пытаются опрокинуть в основное – Старокрымское. Кроме того, спуск ставок выше реки Малый Кальмиус угрожает экологическим кризисом для окрестных сел, зависящих от этой реки. "Это страшная ситуация, потому как ее решать – неизвестно", – подчеркнул Андрющенко. Он отметил, что Россия даже не ищет решения проблемы, и если эти территории будут оставаться под оккупацией следующим летом, кризис станет настолько масштабным, что его преодолеть будет невозможно.



