Атеш зірвав постачання боєприпасів – партизани паралізували залізницю між Кримом та Херсонщиною

Рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив було здійснено на ділянці, що забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху припинено рух потягів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, зазначаючи, що операція спрямована на системне руйнування логістики окупантів. За інформацією партизанів, пошкоджено релейне обладнання та інші елементи інфраструктури, що унеможливило швидке відновлення сполучення.

Джерела в русі додають, що диверсія стала частиною ширшої кампанії із дестабілізації тилу супротивника. Навіть біля глибокого тилу, зокрема в Криму, окупаційні війська не можуть відчуватись у безпеці – "АТЕШ" продовжує підривати стратегічні об'єкти, щоб паралізувати військові перевезення та зменшити бойові можливості врага.

